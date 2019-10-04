"Irak'taki gösterilerde siyasi ya da dini grupların yönlendirmesi yok"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki gösterilerde halkın büyük ölçüde kendi iradesiyle sokaklara döküldüğünü söyledi.

Büyükelçi Yıldız, Irak'ta "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" gibi nedenlerle devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent Bağdat ve güney vilayetlerde yaşananları kaygıyla izlediklerini ifade eden Yıldız, "Büyükelçilik olarak ilk günden itibaren vatandaşlarımızın olayların yaşandığı yerlerden uzak durması gerektiğini belirtmiştik. Ertesi gün bunu biraz daha genişleterek, Irak'a seyahat edilmemesini istedik." dedi.

Yıldız, Bağdat Büyükelçiliği olarak olayları yakından takip etmek ve ihtiyaç halinde Türk vatandaşlarına gerekli yardımı sağlamak için tam kadro çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Protestocuların profili

Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının 25 yaşın altında olduğuna dikkati çeken Yıldız, protestocuların büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu ifade etti.

"Siyasi ya da dini grubun yönlendirmesi yok"

Büyükelçi Yıldız, göstericilerin temel taleplerinin, "eğitim, sağlık ve diğer alanlarda yeterli hizmet almak, kayırma ve hizipçilikten uzak şekilde daha fazla iş imkanlarına kavuşmak ve yolsuzlukla kararlı mücadele edilmesi" olduğunu söyledi.

Irak'ta önceki yıllarda düzenlenen gösterilerde de aynı taleplerin dile getirildiğini hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu gösterileri diğerlerinden farklı kılan nokta: Gösteriler daha ziyade halkın kendi iradesi üzerine meydana geliyor gibi görünüyor. Gösteriler ayrıca Irak'ın güney vilayetlerinde yoğunlaşıyor."

Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin olaylara ilişkin gece yarısı yaptığı açıklamada beklentileri giderici ifadeler kullanmaya gayret ettiğini, ancak bu açıklama ve vaatlerin sokaktaki halkı tatmin edip etmediğinin sonuçlarının görüleceğini dile getirdi.

"Sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı belirsizliğini koruyor"

"Sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı belirsizliğini koruyor." diyen Yıldız, durumun sokak hareketleriyle siyasetin alacağı tavır çerçevesinde netleşeceğini belirtti.