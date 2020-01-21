Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

14 dakika önce

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti.

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi
İngilizlerden küstah harita! Türkiye'yi karışacak ülkeler arasında gösterdiler Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 15:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]