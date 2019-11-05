Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek
Son Dakika Güncel Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek

Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilere Türkmenler de destek verdi.

Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilere Türkmenler de destek verdi.

Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı mensubu bir grup Türkmen, Tahrir Meydanı'ndaki gösterilere katıldı.

"Türkmenler, Irak'ın birliği çerçevesinde barışçıl gösterilerden yana" yazılı pankart taşıyan Türkmenler, "Canımız, kanımız Irak'a feda" sloganları attı.

Irak'taki gösteriler


Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

BM ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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