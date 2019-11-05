Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek
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Yürüyüş yapılması Slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilere Türkmenler destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:19 Kaynak: AA
Yürüyüş yapılması
Slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilere Türkmenler destek verdi. Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan bir grup Türkmen vatandaş, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na gelerek gösterilere katıldı. Türkmenler, "Canımız ve kanımız Irak'a feda" sloganları attı.
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