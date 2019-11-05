Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek
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Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek

6 saat önce

Yürüyüş yapılması Slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilere Türkmenler destek verdi.

Yürüyüş yapılması

Slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilere Türkmenler destek verdi. Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan bir grup Türkmen vatandaş, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na gelerek gösterilere katıldı. Türkmenler, "Canımız ve kanımız Irak'a feda" sloganları attı.

Irak'taki gösterilere Türkmenlerden destek

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:19 Kaynak: AA
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