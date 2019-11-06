Son Dakika Haberleri: Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı
Son Dakika Güncel Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

7 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ekonomiye etkisinin 6 milyar doları aştığını bildirdi.

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ekonomiye etkisinin 6 milyar doları aştığını bildirdi.

Halef, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında 1 Ekim'den bu yana devam eden ve 254 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerin ülke ekonomisine etkisine değindi.

Ülkenin güney bölgelerinde göstericilerin petrol şirketlerini hedef almasını ve yolları kapatmasını "tehlikeli bir durum" olarak niteleyen Halef, ülkenin en büyük limanı olan Basra'daki Umm Kasr Limanı başta olmak üzere petrol şirketlerine yönelik her türlü müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi.

Umm Kasr Limanı'nın Iraklılar için önemli bir gümrük kapısı olduğuna dikkati çeken Halef, "Iraklıların günlük temel ihtiyaçlarını taşıyan yüzlerce nakliye araçları giriş çıkış yapamaz durumda." diye konuştu.

"Barışçıl gösteriler asla Irak'ın ekonomisini hedef almamalıdır." diyen Halef, gösterilerin ülke ekonomisine maliyetinin 6 milyar doları aştığını kaydetti.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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