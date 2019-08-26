Son Dakika Haberleri: Irak'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi
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Irak'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi

1 saat önce

Irak'taki Haşdi Şabi'nin, Musul vilayetindeki askeri üssü üzerinde uçan yabancı insansız hava aracı (İHA) saldırısının bertaraf edildiği belirtildi.

Irak'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik İHA saldırısı engellendi, System.String[]

Irak'taki Haşdi Şabi'nin, Musul vilayetindeki askeri üssü üzerinde uçan yabancı insansız hava aracı (İHA) saldırısının bertaraf edildiği belirtildi.

Musul'daki Haşdi Şabi Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, "Gelen istihbaratlar doğrultusunda Irak'a ait olmadığı tespit edilen bir İHA, yaklaşık 20 dakika boyunca Musul'daki askeri üssümüzün üzerinde sortiler gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

İHA'ya uçaksavarlarla karşılık verildiği belirtilen açıklamada, İHA'nın vurulup vurulmadığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu, Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine, 19 Temmuz-25 Ağustos arasında hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Haşdi Şabi, Musul, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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