SÜLEYMANİYE - Irak'taki hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri "yavru aslanlar" - Son Dakika
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SÜLEYMANİYE - Irak'taki hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri "yavru aslanlar"

11.10.2022 15:18
SÜLEYMANİYE - Irak'taki hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri "yavru aslanlar"

Irak'ın Süleymaniye kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan Afrika kökenli aslan, ikinci doğumunda 4 yavru dünyaya getirdi.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan Afrika kökenli aslan, ikinci doğumunda 4 yavru dünyaya getirdi.

Çaviland Hayvanat Bahçesinin veterineri Aziz Abdullah Gafur, bir yıl önce hayvanat bahçesine getirilen Afrika kökenli aslanın ilkinde 2, ikincisinde ise 4 yavru doğurduğunu söyledi. Afrika aslanının 3 ayda bir gebe kalabildiğini aktaran Gafur, bu tür aslanların doğum zamanının bahar ve sonbahar mevsimine denk geldiğini, dünya hayvanat bahçeleri verilerine göre de 1 ila 8 yavru dünyaya getirebildiğini kaydetti.

Hayvanat bahçesi hakkında da bilgi veren Gafur, burada 300'e yakın hayvan bulunduğunu belirtti.

Kent dışında da çok sayıda kişinin buradaki hayvanları görmeye geldiğini anlatan veteriner Aziz Abdullah Gafur, ziyaretçilerinin daha çok Irak'ın güneyinden gelen turistler olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Afrika, Aziz, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SÜLEYMANİYE - Irak'taki hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri 'yavru aslanlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: SÜLEYMANİYE - Irak'taki hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri "yavru aslanlar" - Son Dakika
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