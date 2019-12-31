Irak'taki Hizbullah Tugayları: "ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz" - Son Dakika
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Irak'taki Hizbullah Tugayları: "ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz"

6 saat önce

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarından Hizbullah Tugayları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği personelinin binadan güvenli şekilde tahliyesini sağlayabileceklerini bildirdi.

Irak'taki Hizbullah Tugayları:

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarından Hizbullah Tugayları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği personelinin binadan güvenli şekilde tahliyesini sağlayabileceklerini bildirdi.


Hizbullah Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Hizbullah Tugayları İstihbaratı olarak hükümetle koordinasyon halinde ABD Büyükelçilik personelinin binadan güvenli şekilde çıkışlarını sağlayabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Irak hükümetinden ise milis gücün söz konusu adımına karşılık henüz açıklama yapılmadı.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırarak ateşe vermişti. ABD karşıtı sloganlar atan protestocular elçilik binasına girmişti.

Şii milis grupların Büyükelçilik önündeki eylemi devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Büyükelçilik, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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