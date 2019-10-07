Son Dakika Haberleri: Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

15 dakika önce

İran lideri Ali Hamaney, "düşmanların" İran ile Irak arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacaklarını bildirdi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler, System.String[]

İran lideri Ali Hamaney, "düşmanların" İran ile Irak arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacaklarını bildirdi.

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere, bazı şehirlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Irak halkının birbirine bağlı olduğunu ve bu bağın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Hamaney, "Düşmanlar tefrika çıkarmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar ve komploları etkisiz kalacak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 104 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 107 kişi yaralandı.

Ayetullah Hamaney, Hükümet, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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