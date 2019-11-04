Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:07 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti. Göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.
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