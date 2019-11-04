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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti. Göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Başbakanlık, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:07 Kaynak: AA
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