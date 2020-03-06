Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler - Son Dakika

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
6 saat önce
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler Gösterilerden görüntüler BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Al-Khulani Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:33 Kaynak: AA
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
Gösterilerden görüntüler BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Al-Khulani Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protesto düzenledi.
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