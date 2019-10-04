Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
1 saat önce
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:44 Kaynak: AA
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
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