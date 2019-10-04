Son Dakika Haberleri: Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
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Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

1 saat önce

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi., System.String[]

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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