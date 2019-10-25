Son Dakika Haberleri: Irak'taki hükümet karşıtı protestolar sürüyor
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Irak'taki hükümet karşıtı protestolar sürüyor

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bağdatlılar, ellerinde Irak bayraklarıyla hükümeti protesto ediyor. Güvenlik güçleri ise zaman zaman göstericiler dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuyor.

Irak'taki hükümet karşıtı protestolar sürüyor

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:47 Kaynak: AA
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