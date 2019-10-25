Irak'taki hükümet karşıtı protestolar sürüyor (2)
1 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:57 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bağdatlılar, ellerinde Irak bayraklarıyla hükümeti protesto ediyor. Güvenlik güçleri ise zaman zaman göstericiler dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuyor.
Irak'ta yolsuzluk protestoları tekrardan başladı! Polis biber gazıyla müdahale etti Daha önce de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Macaristan'dan Türkiye'ye övgü MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı