Son Dakika Haberleri: Irak'taki İç Gümrük Noktaları Kaldırıldı

Irak'taki İç Gümrük Noktaları Kaldırıldı

59 dakika önce

Irak'taki tüm iç gümrük noktalarının kaldırıldığı belirtildi.

Irak'taki İç Gümrük Noktaları Kaldırıldı, System.String[]
Irak'taki tüm iç gümrük noktalarının kaldırıldığı belirtildi.

Kerkük Gümrük Noktası Müdürü Cemal Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulunun, IKBY ile Irak'ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıyla ilgili aldığı kararın uygulanmaya başlandığını söyledi.

Bu çerçevede ülke genelindeki tüm iç gümrüklerin kaldırıldığını belirten Hasan, bundan sonra gümrük vergilerinin sadece ülke sınırındaki kapılarda alınacağını ifade etti. Hasan, Kerkük- Musul ve Kerkük ile IKBY arasındaki tüm iç gümrük noktalarının da kaldırıldığını bildirdi.

Irak Bakanlar Kurulu, 21 Kasım 2018'de, IKBY de dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında tek vergi uygulamasına geçilmesine karar vermişti.

Türkiye ile Irak arasında Habur ve Üzümlü, İran ile Irak arasında ise Başmak, Pervezhan ve Hacı Omeran sınır kapıları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Kabine, Kerkük, Irak, Güncel
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