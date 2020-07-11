Irak'taki Kadiri tarikatı lideri Kesnezani toprağa verildi - SÜLEYMANİYE - Son Dakika

Irak'taki Kadiri tarikatı lideri Şeyh Muhammed Kesnezani, Süleymaniye kentinde düzenlenen dini törenle defnedildi.

ABD'de tedavi gördüğü bir hastanede 4 Temmuz'da vefat eden Kesnezani'nin cenazesi, bugün özel bir uçakla Süleymaniye Havalimanı'na getirildi ve ardından kentte toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, Kesnezani'nin cenazesine Irak'tan ve İran'dan gelen yüzlerce tarikat mensubu katıldı.

Kesnezani'nin cenaze törenine katılmak için İran'dan birçok tarikat mensubu sınır kapısını basıp pasaportsuz şekilde Irak'a giriş yapmıştı.

Tarikatın başına oğlu geçti

Yerel medyada çıkan haberlere göre, hayatını kaybeden tarikat lideri Kesnezani'nin yerine en büyük oğlu Şeyh Nehro Şeyh Muhammed Kesnezani seçildi.