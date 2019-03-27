Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu
45 dakika önce
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK
'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı
'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Irak
'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, kimlikleri açıklanmayan 4 terörist, Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:29 Kaynak: DHA
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