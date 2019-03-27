Son Dakika Haberleri: Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

45 dakika önce

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'taki Kamplardan Kaçan PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, kimlikleri açıklanmayan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Irak, PKK, Güncel
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