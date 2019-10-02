Son Dakika Haberleri: Irak'taki kanlı gösterilerin ardından 'sükunet' çağrısı
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Irak'taki kanlı gösterilerin ardından 'sükunet' çağrısı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün meydana gelen, 1 kişinin ölümü ve 200 kişinin yaralanması ile sonuçlanan protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi soruşturma başlatıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Berham Salih ise herkesi sükunete çağırdı.

Irak'taki kanlı gösterilerin ardından 'sükunet' çağrısı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün meydana gelen, 1 kişinin ölümü ve 200 kişinin yaralanması ile sonuçlanan protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi soruşturma başlatıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Berham Salih ise herkesi sükunete çağırdı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kamu hizmetlerinin yetersizliğini ve işsizliği protesto eden binlerce kişinin katıldığı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi ülkede büyük bir yankı uyandırdı.

Bağdat'ın ardından Zikar ve Diyala gibi kentlerde de benzer gösteriler yaşandı.

BAŞBAKAN ABDÜLMEHDİ: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Gösterilerdeki şiddet olayına ilişkin açıklama yapan Başbakan Adil Abdülmehdi, soruşturma başlatıldığını belirterek ülkede eskiden birikmiş olan sorunlara çözüm bulmak için özen gösterildiğini söyledi. Saldırgan göstericilere farklı muamele yapılacağını belirten Abdülmehdi, "Barışçıl göstericilerin ve güvenlik güçlerinin yaralanmasına yol açanlara müsamaha gösterilmeyecek ve cezalandırılacaklardır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI SALİH'TEN 'SÜKUNET' ÇAĞRISI

Yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Berham Salih ise herkesi sükunete çağırarak, "Barışçıl yollarla gösteri düzenleme her vatandaşın anayasal bir hakkıdır. Güvenlik güçlerimizin görevi ise vatandaşın mal ve can güvenliğini sağlamaktır. Gençlerimizin reform ve iş bulma fırsat istemeleri doğal haktır bizim de görevimiz bu meşru hakların gerçekleştirmektir" dedi.

ABD: "KAYGI İLE İZLİYORUZ"

Öte yandan, ABD protesto gösterilerindeki şiddet olaylarından duyduğu kaygı dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gösterinin demokratik sisteminin önemli bir unsuru olduğunu belirterek, olaylarda can kaybının yaşanmasını 'kaygı verici' olarak nitelendirdi.

Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı bütün tarafları, gerilimi düşürmeye davet etti.

BM: "GELİŞMELER ENDİŞE VERİCİ"

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) de Iraklı tarafları sükunete çağırdı. BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert yayınladığı yazılı açıklamada başkent Bağdat ile bazı illerde gösterilerde şiddet olaylarının meydana gelmesini endişe ile izlediğini vurguladı.

Vatandaşların yasal çerçevede gösteri hakkına sahip olduğunu söyleyen BM Özel Temsilcisi, hükümeti göstericileri, düzeni ve kamu mallarını korumaya çağırdı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etmek amacı ile düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında yaşanan çatışmalar sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 200 kişi de yaralanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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