Irak'taki koalisyon güçlerine roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenledi.
Ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Hava Üssü'ne katyuşa roketiyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Iraklı güvenlik kaynakları roketin üs çevresindeki Bağdadi ilçesine düştüğünü belirterek, yerleşim bölgesine düşen roketin can kaybına yol açmadığını aktardı.
Saldırı sonrası güvenlik güçleri bölgede arama tarama faaliyetleri başlattıkları belirtildi.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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