Irak'taki Komel Partisi lideri, Arap ülkelerinin İsrail'e karşı tavrını eleştirdi - Son Dakika

Irak'taki Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, Arap ülkelerinin İsrail'e karşı "hiçbir tavırları olmadığını" belirterek, İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkeleri "geri dönmeye" çağırdı.

Bapir, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklar ibadet sırasında bombalandı. Bana göre bu olayların sebebi siyasi çatışmalardan dolayıdır. Aksi takdirde Yahudilerin bu bölgede Siyonist faaliyetler içerisinde bulunup ağırlıklarını ortaya koyması mümkün değil." dedi.

"Maalesef bazı Arap devletleri Siyonistlerle ilişkilerini normalleştirip geliştirdi." diyen Bapir, özellikle bu konuda öne çıkan ülkelerin Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Sudan, Mısır ve Bahreyn olduğunu dile getirdi.

Bapir, Arap ülkelerinin İsrail'e karşı tavrına ilişkin, "Hiçbir tavırları ortada yok. Hepsinin işi eleştirmek ve kınamak. Ancak Kürdistan Bölgesi'nin sessizliğinden nispeten daha iyi. Asıl tavır alması ve ağırlığını ortaya koyması gereken ülkeler, kısa bir süre içinde Siyonistlerle ilişkilerini normalleştiren ülkeler olmalıdır. En azından geri dönebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile yapılan tüm ticaretin ve petrol satışının durdurulması gerektiğini ifade eden Bapir, "Sadece Yahudilere karşı değil, aynı zamanda ABD'ye de tavır almalılar." diye konuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedilmişti.