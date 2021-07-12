Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (1) - Son Dakika

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (1)

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika

Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük

Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi

Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı

Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti

İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı

Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var