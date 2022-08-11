Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor

11.08.2022 19:52
Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor

Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Necef ile Kum Şiiliğinin birbirinden ayrılması için bir mücadele verdiğini söyledi.

Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Necef ile Kum Şiiliğinin birbirinden ayrılması için bir mücadele verdiğini söyledi.

KSDP Genel Sekreteri Mahmud, Irak'ta hükümet kurma sürecini tıkayan Şiiler arası anlaşmazlığa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Şii dini ve siyasi lider Sadr'ın, İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin hükümeti kurması için Meclisten çekilmediğini söyleyen Mahmud, Sadr'ın "sokakları hareketlendirmek ve yeni bir erken seçimde 100 sandalye çıkarmak için böyle bir adım attığı" yorumunu yaptı.

Mahmud, "Sadr'ın kavgası Şii merciliği üzerinedir. Sadr'ın, Necef ile Kum Şiiliğinin birbirinden ayrılması için bir mücadele verdiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Koordinasyon Çerçevesi'nin de kendi arasında hemfikir olmadığını savunan Mahmud, bu yapıdaki her grubun ayrı bir görüşe sahip olduğunu, o nedenle bu platformun isimden ibaret kaldığını düşündüğünü belirtti.

Mahmud, "Papa Necef'e geldiğinde Ali es-Sistani'yi Şii dünyasının dini mercisi kabul ettiği mesajını verdi. Yani Kum merciliğini tanımadığı mesajı vermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta Şii gruplar arasındaki anlaşmazlık

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 3 Ağustos'taki televizyon konuşmasında, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, Meclisin feshedilmesi ve erken seçim çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Sadr, Irak yargısından Meclisin feshedilmesini istedi Sadr, Irak yargısından Meclisin feshedilmesini istedi Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü
Kaynak: AA

Necef, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:01 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 19:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement