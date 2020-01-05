Irak'taki Kürt partiler, "ABD'nin askeri varlığını" tartışan meclis oturuma katılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki Kürt partiler, 'ABD'nin askeri varlığını' tartışan meclis oturuma katılmayacak - Son Dakika

Irak'taki Kürt partiler, "ABD'nin askeri varlığını" tartışan meclis oturuma katılmayacak

6 saat önce

Irak'taki Kürt siyasi partiler, ülkeden yabancı güçlerin çıkarılması için mecliste düzenlenen olağanüstü oturuma katılmıyor.

Irak'taki Kürt partiler,

Irak'taki Kürt siyasi partiler, ülkeden yabancı güçlerin çıkarılması için mecliste düzenlenen olağanüstü oturuma katılmıyor.

Irak Meclisinde 25 milletvekili bulunan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkan Vekili Viyan Sabri, partinin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki "stratejik güvenlik" anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması talebiyle düzenlenen olağanüstü toplantıya Kürt partilerin katılmayacağını ifade etti.

Sabri, Kürtler olarak bu konuda tarafsız kalmalarının hem Irak hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkarına olacağını söyledi.

Irak Meclisinde Kürtleri 58 milletvekili temsil ediyor.

Irak Meclisi, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanma kararı almıştı.

ABD ve Irak arasındaki stratejik güvenlik anlaşması

Irak'ta Mart 2003'ten Ağustos 2010'a kadar askeri operasyonlar yürüten ABD, Kasım 2008'de Irak'la, içerisinde farklı askeri taahhütlerin bulunduğu stratejik iki anlaşma imzaladı.


Dönemin Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker'ın imzaladığı ve 2004'te yürürlüğe giren anlaşmalara, "Stratejik Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Güvenlik Anlaşması" adı verildi.


Stratejik Çerçeve Anlaşma'nın İşbirliği Prensipleri adı altındaki birinci bölümün 3 ve 4'üncü maddelerinde, Irak merkezi hükümetinin çağrısı üzerine ABD'nin ülkede geçici askeri varlık gösterdiği, Irak'ın egemenliğine de saygı duyulması gerektiği belirtiliyor.


Anlaşma ayrıca ABD'nin Irak kara, deniz ve hava sahasını başka ülkelere saldırmak için kullanmamasını, kalıcı askeri üs veya askeri varlık talebinde bulunmamasını öngörüyor.

ABD'nin Irak'ta halihazırda toplamda 9 üssünde yaklaşık 5 bin 200 askeri bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Milletvekili, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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