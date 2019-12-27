Irak'taki KYB'nin Başkanlık Konseyi üyeleri belirlendi - Son Dakika

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), 5 yıl gecikmeli olarak düzenlediği 4'üncü olağan kongresinde Başkanlık Konseyi için 121 üye seçildi.

KYB'nin resmi internet sitesi PUK Media'da yer alan habere göre Süleymaniye kentinde 21-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen kongrede yaklaşık bin delege arasından 121 isim Başkanlık Konseyi üyesi olarak belirlendi.

Kongreden 2 gün sonra oy sayımının bittiği ve isimlerin açıklandığı Başkanlık Konseyi listesinde partinin kurucusu ve Ekim 2017'de hayatını kaybeden Celal Talabani'nin ailesinin mevcut statülerini koruduğu görüldü.

Talabani'nin oğulları Kubat ve Pafıl Talabani, yeğenleri Lahur Şeyh Cengi ve Aras Şeyh Cengi'nin yanı sıra ailenin diğer bireylerinden Şanaz İbrahim Ahmed, Celal Şeyh Naci Talabani, Ala Talabani, Pola Sirvan Talabani ve Begerd Talabani'nin isimleri konseyde yer aldı.

KYB'nin 1'inci Genel Sekreter Yardımcısı ve kongrede Yüksek Siyasi Meclis Başkanı seçilen Kosret Resul Ali'nin iki oğlu Derbaz ve Şalav da listeye girenler arasında. Oğlu Derbaz Kosret Resul Ali, önceki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kabinesinde İmar ve İskan Bakanı olarak görev yapmıştı.

Başkanlık Konseyine partinin askeri komutanlarından Mustafa Çavreş, Mahmud Sengavi, Vesta Resul, Aso Mamend, Vesta Hasan Asayiş ile mevcut IKBY Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail de seçildi. KYB'nin Stratejik Araşırmalar Enstitüsü Başkanı Ferit Esesert de Başkanlık Konseyi üyeleri arasında yer aldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, IKBY Meclis Başkanı Revaz Faik ile IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, hükümet içindeki görevleri nedeniyle kongrenin ilk günü doğrudan Başkanlık Konseyine seçilmişlerdi.

Partinin yeni liderini seçmek üzere ne zaman bir araya gelineceği ise henüz netlik kazanmadı.

KYB neden kongreye gidememişti?

Normal şartlarda 2014 yılında yapılması gereken kongre, parti kurucusu ve lideri Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin görevdeyken Aralık 2012'de Bağdat'ta aniden rahatsızlanması ve ardından 3 Ekim 2017'de hayatını kaybetmesi nedeniyle sürekli ertelenmişti.

Talabani'nin hastalanması ve parti içi çekişmelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini Haziran 2014'te ele geçirmesi, IKBY'de meydana gelen ekonomik ve siyasi kriz, Erbil'in 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru bağımsızlık referandumu ve 2018'de art arda gelen genel ve bölgesel seçimler kongrenin gerçekleştirilmesini engelleyen faktörler olmuştu.

KYB'nin Irak'taki konumu

Kuruluşundan bu yana İran'a yakın olarak tabir edilen KYB, ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinden sonra ülkenin siyasi arenasında da adından söz ettiren taraflar arasında yer aldı.



KYB, Irak'ın yeni Anayasası'nın yazılması örneğinde olduğu gibi ezeli rakibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile kurduğu stratejik anlaşma vesilesiyle, IKBY'de siyasi nüfuzunu artırdı.

Ülkede 2003'ten bu yana 4 dönemdir cumhurbaşkanlığını elinde bulunduran KYB, IKBY'deki hükümette de şu anda başkan ve başbakan yardımcılığının yanı sıra meclis başkanlığı ve 6 bakanlığa sahip.

Irak'taki Mayıs 2018 genel seçimlerinde toplamda 18 milletvekilini Irak Meclisi'ne gönderen KYB, 12 milletvekilinin bulunduğu Kerkük'te 6 milletvekili çıkararak Kerkük'teki tek Kürt parti hakimiyetini koruyan taraf oldu.



IKBY'deki Eylül 2018 bölgesel seçimlerinde KYB, daha önce 3. parti konumundayken çıkardığı 21 milletvekiliyle yeniden 2. parti konumuna yükseldi.