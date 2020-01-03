Irak'taki petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşları, ülkeyi terk ediyor - Son Dakika
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Irak'taki petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşları, ülkeyi terk ediyor

6 saat önce

Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin çağrısı üzerine petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşlarının ülkeyi terk ettiğini, diğer personelin ise görevini sürdürdüğünü duyurdu.

Irak'taki petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşları, ülkeyi terk ediyor, System.String[]

Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin çağrısı üzerine petrol kuyularında çalışan ABD vatandaşlarının ülkeyi terk ettiğini, diğer personelin ise görevini sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlık, yazılı açıklamasında, ABD vatandaşlarının ülkelerinin çağrısı üzerine petrol sahalarından çıkmaya başladığını ancak bunun kuyulardaki petrol üretimi ve ihracatını etkilemediğini bildirdi.

Ayrıca, yerel basında yer alan ve ülkenin güneyindeki petrol kuyularında çalışan tüm yabancı personelin Irak'ı terk ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmelerini istemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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