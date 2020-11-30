Irak'taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada - Son Dakika

Irak'taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada
30.11.2020 21:55
Irak'ın Selahaddin ilinde el-Siniye petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Irak'ın Selahaddin ilinde el-Siniye petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine dün iki adet Katyuşa tipi roketle saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından günlük 30 bin varil kapasiteli el-Siniye rafinerisinde yangın çıkmıştı. Rafinerideki operasyonlar daha fazla hasarı önlemek ve güvenlik nedeni ile durdurulmuştu. Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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