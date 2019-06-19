Irak'taki petrol rafinesine roket saldırısı düzenlendi, bir hafta içinde ABD 4. kez hedef oldu
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Irak'ta Basra yakınlarında yabancı petrol şirketlerinin bulunduğu bir rafineriye çarşamba günü roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bölgede son bir hafta içinde düzenlenen 4 roket saldırısında ABD güçleri ve firmaları hedef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:38
Irak'ta Basra yakınlarında bir rafineriye çarşamba günü roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı, rafineri güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Saldırıların arkasında İran destekli grupların olduğu iddia edildi.
Aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli petrol devi ExxonMobil'in de bulunduğu yabancı petrol şirketleri tarafından yönetilen rafinelerin olduğu bölgeye yapılan saldırı ile bölgede son bir hafta içinde yaşanan roket saldırıların sayısı 4'e yükseldi.
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