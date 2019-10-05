Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı
16 dakika önce
Irak'ta 5'inci gününe giren kitlesel halk eylemlerinde sivil kayıpların sayısı giderek yükseliyor
Irak'ta 5'inci gününe giren, hiçbir siyasi grubun öncülük etmediği kitlesel halk eylemlerinde sivil kayıpların sayısı giderek yükseliyor.
Kamu hizmetlerinde iyileşme, istihdam, işsizlik sorununa çözüm ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması gibi taleplerle başlayan gösteriler kısa sürede hükümet karşıtı bir hale dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:31
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