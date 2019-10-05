Son Dakika Haberleri: Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı
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Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı

16 dakika önce

Irak'ta 5'inci gününe giren kitlesel halk eylemlerinde sivil kayıpların sayısı giderek yükseliyor

Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı, System.String[]

Irak'ta 5'inci gününe giren, hiçbir siyasi grubun öncülük etmediği kitlesel halk eylemlerinde sivil kayıpların sayısı giderek yükseliyor.


Kamu hizmetlerinde iyileşme, istihdam, işsizlik sorununa çözüm ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması gibi taleplerle başlayan gösteriler kısa sürede hükümet karşıtı bir hale dönüştü.

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Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:31 
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