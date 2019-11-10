Son Dakika Haberleri: Irak'taki protestolar dinmiyor
Son Dakika 3. Sayfa Irak'taki protestolar dinmiyor

Irak'taki protestolar dinmiyor

7 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri 17. gününe girerken Kuveyt, Basra Konsolosluğundaki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu.

Irak'taki protestolar dinmiyor, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri 17. gününe girerken Kuveyt, Basra Konsolosluğundaki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu.


Irak'ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri 17. gününde devam ediyor. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge karşısındaki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüz binlerce protestocu Yeşil Bölge'ye giden Sinek, Ahrar ve Şüheda köprülerini geçme girişimleri devam ederken güvenlik güçleri köprüye giden yollara beton barikat yerleştirdi.


Protestocuları dağıtmak için gaz bombası kullanan güvenlik güçleri protestocuları Tahrir Meydanı'nda tutmaya çalışıyor.


Öte yandan ülkenin güneyindeki Zikar ilinde eğitim müdürlüğü binası önünde toplanan protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında aralarında güvenlik güçleri mensuplarının bulunduğu 30'a yakın kişi yaralandı.


Ülkenin en güneyindeki Basra kentinde ise dün protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmadan sonra birçok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Olayların ardından Kuveyt, Basra Konsolosluğundaki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu. Kuveytli el-Ray Gazetesi bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde, Basra kentindeki istikrarsızlık nedeniyle başkonsolos ve diğer diplomatların bugün sınır kapısından ülkeye geri döneceklerini açıkladı. - ERBİL

Hükümet, Basra, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İran: Erdoğan'ın Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili açıklaması çok önemli bir uyarıdır
Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki protestolar dinmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]