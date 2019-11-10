Son Dakika Haberleri: Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü
Son Dakika Güncel Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

6 saat önce

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 319 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü, System.String[]

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 319 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 319'a, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere, göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı.


Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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