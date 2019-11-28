Irak'taki protestolarda 4 kişi daha öldü

Irak'ın başkenti Bağdat ile Zikar kentinde sabah saatlerinde hükümet karşıtı protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddet olaylarında 4 kişi hayatını kaybederken ülkede Kriz Masası oluşturuldu.



Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney illerinde yaklaşık 2 aydır devam eden protesto gösterilerinde bugün 4 kişi daha hayatını kaybetti.



Başkent Bağdat'taki hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden Ahrar Köprüsü üzerinde bulunan protestoculara ateş açılması sonucu 2 kişi kafasına isabet eden kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anını cep telefonlarıyla çeken protestocular 2 kişinin bölgede bulunan keskin nişancı tarafından vurulduğunu iddia etti. Öte yandan Bağdat'ın merkezindeki Reşit caddesinde yer alan Irak Merkez Bankası binası yakınındaki iki binada sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Bağdat'ta protestolar sürerken başkentin kuzeyinde Tarimiye bölgesinde Irak birliklerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker öldü ve 3 asker de yaralandı.



Güvenlik kaynakları terör örgütü DEAŞ üyesi olduğuna şüphe edilen silahı kişilerin sabah saatlerinde Irak ordusuna saldırı düzenlediklerini duyurdu.



Protesto gösterilerin yaşandığı Zikar ilinde ise güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 20 ayrı kişi yaralandığı bildirildi.



Kriz masası kuruldu



Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ülkede güvenliğin sağlanması için bütün şehirlerde Kriz Masası oluşturulduğunu duyurdu. Yerel hükümetlerin başkanlık edeceği Kriz Masası üyelerinin askeri komutanlardan oluştuğunu belirten Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı açıklamasında "Güvenliğin sağlanması, yasanın egemenliği, kamu ve özel mallarının yanı sıra vatandaşların can güvenliğini korumak için oluşturdu her ilde Vali başkanlığında Kriz Masası oluşturuldu" ifadeleri kullanıldı.



Irak'ta hükümet karşıtı protestolar dün Necef kentindeki İran Konsolosluk binasını ateşe vermişti. Irak'ta geçen Ekim ayında, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği ile başlayan protestolar kısa bir süre sonra ülkenin bütün Şii bölgelerine yayıldı. Protestocuların reform taleplerini hayata geçirme konusunda hükümetin ağır davranması tepkiyle karşılandı. Protestoları yatıştırmak için güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 350'ye yakın kişi hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi yaralandı. - ERBİL