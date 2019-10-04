Son Dakika Haberleri: Irak'taki protestolarda ölü sayısı 44'e yükseldi
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Irak'taki protestolarda ölü sayısı 44'e yükseldi

2 saat önce

IRAK'ta 1 Ekim'den beri devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükselirken, Başbakan Adil Abdülmehdi, hükümetin görevlerini yerine getirebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Irak'taki protestolarda ölü sayısı 44'e yükseldi, System.String[]
IRAK'ta 1 Ekim'den beri devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükselirken, Başbakan Adil Abdülmehdi, hükümetin görevlerini yerine getirebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Irak'ta protesto gösterileri devam ediyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilerin dördüncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği açıklandı. Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurdu. Göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesi taleplerinin haklı bir talep olduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, hükümetin bu konunun üzerine gidebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin gerçek mermiyle eylemcileri dağıtmaya çalışması
-Polisin attığı biber gazından yükselen dumanlar
-Protestocuların ateş yakması

GÖRÜNTÜLER DGS'DE

GÖRÜNTÜ SAATİ: 10.05 TARİHİ: 04.10.2019 HABER KODU: 191004028


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:50 Kaynak: DHA
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Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
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