Son Dakika Haberleri: Irak'taki protestolarda ölü sayısı 63'e yükseldi
Son Dakika Güncel Irak'taki protestolarda ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak'taki protestolarda ölü sayısı 63'e yükseldi

4 dakika önce

Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 63'e yükselirken, 2 bin 592 kişi de yaralandı.

Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 63'e yükselirken, 2 bin 592 kişi de yaralandı.

Irak'ta yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle başlatılan protestolarda ölü sayısı artıyor. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, gösterilerde 63 kişinin öldüğünü, 2 bin 592 kişinin yaralandığını duyurdu. Hastanelerde tedavi gören yaralıların büyük bir kısmının taburcu olduğu belirtilen açıklamada, Babil kentinde vatandaşların evlerini yakan 3 kişinin gözaltına alındığı, Divaniye, Misan, Vasıt, Zikar, Basra, Müsenna, Babil ve Kerbela kentlerinde siyasi parti ve hükümete ait toplam 84 binanın da hasar gördüğü ifade edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye çağıran Mukteda Sadr'ın liderliğindeki Sairun İttifakı, Bağdat'ta düzenledikleri basın toplantısında güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalesini eleştirerek, muhalefete geçtiklerini duyurdu.

Öte yandan, Bağdat'ın güneyindeki Babil kentinde ise İran yanlısı Bedir Örgütü'ne ait binayı basmak isteyen göstericilere bina korumaları tarafından ateş açılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gösterilerin yaşandığı Kerbela kentinde ise gece geç saatlerde İran Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular "İran dışarı" sloganları attı. Binayı basmaya çalışan protestoculara güvenlik güçleri engel oldu. Kentte dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün kaldırıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak'taki protestolarda ölü sayısı 63'e yükseldi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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