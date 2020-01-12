Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika

Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi

6 saat önce

Irak'ın Vasit kentinde bugün başlayan hükümet karşıtı protestolarda, şiddet olayları nedeniyle yaralananların sayısı 59'a yükseldi.

Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi, System.String[]

Irak'ın Vasit kentinde bugün başlayan hükümet karşıtı protestolarda, şiddet olayları nedeniyle yaralananların sayısı 59'a yükseldi.


Irak'ın Vasit kentinde, ülke genelinde aylardır süregelen protestolar nedeniyle kapatılan okul ve üniversitelerin yeniden açılmasını isteyen Öğretmenler Sendikasının kararını protesto etme amacıyla düzenlenen gösteride 59 kişi yaralandı. Vasit Üniversitesi kapısını ateşe veren protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede, 59 yaralıdan 48'inin güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi. Vasit Polis Müdürünün protestocuları tehdit etmesi üzerine protestocular Polis Müdürlüğünün binası önünde toplandı.


Öte yandan, Başkent Bağdat'taki protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler okulların yeniden açılması kararını protesto ederken, Necef kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Necef-Kufa yolunu lastikler yakarak kapatan protestocular, isteklerini alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.


Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla kişi de yaralandı. Baskıların artması üzerine, Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL

Hükümet, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Irak'taki Beled hava üssüne saldırı: 4 Irak askeri yaralandı
Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması İran'dan İngiltere'ye protesto notası! "İngiliz Büyükelçi Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı" İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı

Son Dakika Haberleri
03:42 Sultanbeyli'de 3 ATM ateşe verildi - Son Dakika Haber
03:05 Libya krizi: Başbakan Sarraj ile General Hafter'in Pazartesi Moskova'da görüşeceği öne sürüldü - Son Dakika Haber
02:22 Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:58 Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu - Son Dakika Haber
00:18 12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:34 Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 05:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]