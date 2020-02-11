Irak'taki Sadr, gösterileri bastıran "Mavi Şapkalıları" lağvetti - Son Dakika
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Irak'taki Sadr, gösterileri bastıran "Mavi Şapkalıları" lağvetti

6 saat önce

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet karşıtı gösterileri bastırmakla suçlanan, hareket bünyesindeki "Mavi Şapkalıları" lağvetti.

Irak'taki Sadr, gösterileri bastıran

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet karşıtı gösterileri bastırmakla suçlanan, hareket bünyesindeki "Mavi Şapkalıları" lağvetti.

Sadr, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ekim'den bu yana düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, eylemcileri koruması için görevlendirdiği "Mavi Şapkalılar" konusuna değindi.

Göstericilerin şiddet yanlısı provokatörlere rağmen reform taleplerinden ve devrimci çizgilerinden şaşmadığını ifade eden Sadr, gösterilere ilk etapta destek veren ancak daha sonra gösterileri bastırmakla suçlanan "Mavi Şapkalıları" feshettiğini duyurdu.

Şii lider açıklamasında ayrıca, 1 Şubat'ta hükümeti kurma görevi verilen başbakan adayı Muhammed Tevfik Allavi'nin de mezhepçi söylemler ve siyasi partilerin baskılarına maruz kaldığına dikkati çekti.

Sadr ve hükümet karşıtı gösteriler

1 Ekim'den bu yana düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere destek veren Sadr, ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi 3 Ocak'ta öldürmesinin ardından bu tutumunu değiştirdi.

Sadr, 24 Ocak'ta başkent Bağdat'ta "ABD'nin ülkedeki varlığına karşı" düzenlediği milyonluk gösteride, hükümet karşıtı gösterilerin askıya alınması çağrısı yaptı.

Iraklı göstericiler ise Sadr'ın tutumunu değiştirmesini "ihanet" şeklinde değerlendirerek, meydanları terk etmeyeceklerini bildirdi.

Sadr yanlıları 5 Şubat'ta, Necef'teki gösterileri bastırmak için protestoculara müdahale etmiş, çıkan arbede sonucu 7 gösterici hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Necef'te yaşanan olaydan bir gün sonra da Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü komutanlarından Hazim el-Hilfi, Basra kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Sadr, "Mavi Şapkalıları" göstericileri koruması için görevlendirmişti

Sadr, protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevini üstlenmişti.

Ancak bu kişiler daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Twitter, Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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