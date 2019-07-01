Son Dakika Haberleri: Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis güçlerini" lağvetti
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Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis güçlerini" lağvetti

22 dakika önce

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, harekete bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın lağvedilmesi talimatı verdi.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, harekete bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın lağvedilmesi talimatı verdi.
Sadr, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Haşdi Şabi'ye bağlı büroların kapatılması kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Seraya es-Selam'ın feshedildiğini, tüm bürolarının kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.
"Başbakan tarafından Haşdi Şabi ile ilgili alınan kararlar önemlidir ve bu, nereden eserse essin hiçbir rüzgarın sarsamayacağı güçlü devlet inşası için "ilk adım" niteliğindedir." ifadelerini kullanan Sadr, milis güçlerin hükümetin askeri talimatlarına uyması gerektiğini kaydetti.
Mukteda Sadr, ayrıca Seraya es-Selam'ın mümkün olduğunca kutsal bölgelerden (Şii mezarlıkları) uzaklaştırılmaması temennisinde bulundu.
Sadr Hareketi bünyesinde faaliyet gösteren söz konusu milis gücü, Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Sammara bölgesindeki Şii mezarlıklarını koruma görevi yürütüyor.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yayımladığı askeri kararnameyle Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların kapatılması talimatı verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Haşdi Şabi, Irak, Güncel
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