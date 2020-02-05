Irak'taki Sadr Hareketi'nden

Irak'taki Sadr Hareketi, ülkedeki siyasi grupların hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin kabinesini "özgürce" kurabilmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'ne bağlı Sairun Koalisyonu Milletvekili Bedir Zeyyadi, ülkenin resmi gazetesi Sabah'a yaptığı açıklamada, "Allavi'nin, herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan kabinesini özgürce oluşturması konusunda siyasi parti ve gruplar anlaşma sağladı." ifadelerini kullandı.

Allavi'nin bağımsız isimlerden oluşacak kabinesini kurma sürecinde önemli müsteşarlara danışacağını kaydeden Zeyyadi, "Allavi, Adil Abdulmehdi hükümetinde yer alan başarılı bakanları kabinede tutmayı düşünüyor." dedi.

Maliki'den Allavi'ye "şartlı" destek

Öte yandan eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu'ndan Allavi'ye şartlı destek geldi.

Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Mansur Baici, bağımsız isimlerden oluşan teknokrat bir hükümet kurması durumunda Allavi'ye destek vereceklerini belirtti.

Baici, yaptığı yazılı açıklamada, "Allavi, siyasi partilerden gelecek baskıları reddederek kabineyi teknokrat isimlerden oluşturmalı. Siyasi partilerin baskısına boyun eğerek oluşturacağı hükümete, Meclis'te güvenoyunu vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa eden Adil Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini 1 Şubat'ta bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi'ye verse de sokağın Allavi'ye tepkisi dinmiyor.

Göstericiler, Allavi isminin Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin ittifakı sonucu Salih'e sunulduğunu belirtiyor. Allavi ise adının 170 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanı'na sunulduğunu ifade ediyor.

Muhemmed Tevfik Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.