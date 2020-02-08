Irak'taki Sadr Hareketi, saldırılara maruz kalan göstericilerle uzlaşmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki Sadr Hareketi, saldırılara maruz kalan göstericilerle uzlaşmaya çalışıyor - Son Dakika

Irak'taki Sadr Hareketi, saldırılara maruz kalan göstericilerle uzlaşmaya çalışıyor

12 dakika önce

Irak'ta hükümet karşıtı göstericilere, güvenlik güçleriyle birlikte müdahale eden Şii politikacı ve din adamı Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin, başkent Bağdat'taki göstericilerle uzlaşmaya çalıştığı belirtildi.

Irak'taki Sadr Hareketi, saldırılara maruz kalan göstericilerle uzlaşmaya çalışıyor, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı göstericilere, güvenlik güçleriyle birlikte müdahale eden Şii politikacı ve din adamı Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin, başkent Bağdat'taki göstericilerle uzlaşmaya çalıştığı belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Sadr'ın Askeri Danışmanı Ebu Dua İsavi, Bağdat'ta gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'ndaki eylemcilerin çadırını ziyaret edip bir toplantı gerçekleştirdi.

İsavi'nin, Sadr destekçisi olan "Mavi Şapkalıların" Tahrir Meydanı dışına çekilip göstericilere saldırılmayacağı sözü verdiği, saldırılara maruz kalan göstericilerin ise Sadr Hareketi'nin kendilerinden özür dilenmesini talep ettiği aktarıldı.

Sadr, işsizlik, yolsuzluk, temel alt yapı yetersizliği ve dış müdahale gerekçeleriyle 1 Ekim'den bu yana gösteri düzenleyen hükümet karşıtı göstericilere ilk önce destek verirken, ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi 3 Ocak'ta öldürmesinden sonra bu tutumunu değiştirmeye başladı.

Iraklı göstericiler ise Sadr'ın tutumunu değiştirmesini gösterilere ihanet şeklinde yorumlayıp sert tepki göstererek meydanları terk etmeyeceklerini bildirdi. Sadr yanlıları, 5 Ocak'ta, Necef'teki gösterileri bastırmak için protestoculara müdahale etmiş, çıkan arbede sonucu en az 7 gösterici hayatını kaybetmiş ve 40 gösterici de yaralanmıştı.

Necef'te yaşanan olaydan bir gün sonra da 6 Ocak'ta Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü komutanlarından Hazim el-Hilfi, Basra kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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