Irak'taki Şii dini merci Sistani ABD'nin sözde barış planını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki Şii dini merci Sistani ABD'nin sözde barış planını kınadı - Son Dakika

Irak'taki Şii dini merci Sistani ABD'nin sözde barış planını kınadı

6 saat önce

Irak'taki en yüksek Şii dini merci Ali es-Sistani, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını kınayarak, Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini belirtti.

Irak'taki Şii dini merci Sistani ABD'nin sözde barış planını kınadı, System.String[]

Irak'taki en yüksek Şii dini merci Ali es-Sistani, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını kınayarak, Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini hiçbir şeyin değiştirmeyeceğini belirtti.

Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şii dini mercinin ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün duyurduğu tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kınadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karar milyonlarca Arap ve Müslümanın duygularını incitti. Ancak Kudüs'ün işgal altında olduğu ve ne kadar uzun süreceğine bakılmaksızın asıl sahipleri olan Filistinlilere teslim edilmesi gerektiği gerçeğini hiçbir şey değiştirmiyor."

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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