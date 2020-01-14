Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki Şii gruplar, 'ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını' görüştü - Son Dakika

Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü

44 dakika önce

Iraklı Şii grupların temsilcileri, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunda "güçlerin birleştirilmesi" kararı aldı.

Irak'taki Şii gruplar,

Iraklı Şii grupların temsilcileri, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunda "güçlerin birleştirilmesi" kararı aldı.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Asaib Ehlil Hak, Seyid Şuheda Tugayları, Nuceba Hareketi ve Seraya es-Selam'dan temsilcilerle İran'ın Kum kentinde bir araya geldi.

Nuceba Hareketi Sözcüsü Nasr eş-Şammari, Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu gruplarla gerçekleştirilen görüşmede, ABD güçlerinin tamamen Irak'tan çekilmesi için "güçlerin birleştirilmesi ve koordine edilmesi" kararının alındığını söyledi.

Şammari, Iraklı Şii örgütlerin hükümete ve meclise diplomatik yollardan yabancı güçlerin ülkeden çıkartılması için "fırsat tanıdığını" ifade etti.

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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