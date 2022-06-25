Irak'taki Şii ittifak: Yeni hükümet bölgesel ve uluslararası kabul gören bir yöntem benimsemeli - Son Dakika
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Irak'taki Şii ittifak: Yeni hükümet bölgesel ve uluslararası kabul gören bir yöntem benimsemeli

25.06.2022 12:44
Irak'taki Şii ittifak: Yeni hükümet bölgesel ve uluslararası kabul gören bir yöntem benimsemeli

Irak Meclisinde Şiilerin yer aldığı Ulusal Devlet Güçleri İttifakı, yeni kurulacak hükümetin bölgesel ve uluslararası olarak kabul gören bir yöntemi benimsemesi gerektiğini bildirdi.

Irak Meclisinde Şiilerin yer aldığı Ulusal Devlet Güçleri İttifakı, yeni kurulacak hükümetin bölgesel ve uluslararası olarak kabul gören bir yöntemi benimsemesi gerektiğini bildirdi.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonu ile Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı partilerinden oluşan "Ulusal Devlet Güçleri İttifakı", gelecek dönemle ilgili hazırladıkları önerilere dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "halkın siyasi güçlere güvenini yeniden tesis edebilecek, hükümete katılan ya da katılmayan siyasi güçleri memnun edecek, bölgesel ve uluslararası kabulü sağlanan bir yönetim denkleminin oluşturulmasının" gerekliliği vurgulandı.

İttifak, hükümetin kurulması çalışmalarında herhangi bir siyasi taraftan yana tavır alınmadığının yazılı olarak taahhüt edilmesi gerektiğini belirtti.

Tavsiye edilen hükümet modeli hakkında bilgi verilen açıklamada, iktidarın bağlı kalması gereken prensiplere de değinildi.

Bu prensipler, "galip ya da mağlup değil herkesin kazanması, ilkelere bağlılığa rağmen bazı acı tavizlerin verilmesi, gelecek dönemin belirlenmesi, büyük anlaşmazlık dosyalarının kapanması ve kolektif yönetim sağlanması" olarak sıralandı.

Açıklamada ayrıca yeni kurulacak hükümetin temel görevinin, geçiş sürecini iyi yönetmesi, halkın yönetime olan güvenini yeniden kazanması, yolsuzluk, güvenlik ve hizmet konularında niteliksel başarılar kaydetmesi olduğu vurgulandı.

9 aydır hükümet kurulamadı

Irak'ta 10 Ekim 2021'de genel seçimler yapılmasına rağmen hala hükümet kurulamadı.

Seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet kurma çalışmalarından sonuç alamaması üzerine grubundaki milletvekillerini 12 Haziran'da istifaya çağırmış ve siyasetten çekilmişti.

İran destekli rakipleriyle anlaşamadığı ve istediği "ulusal çoğunluk hükümeti"ni kuramadığı için siyasetten çekilen Sadr'ın isitfa eden vekilleri yerine gelen 64 vekil, 23 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

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