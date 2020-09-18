Irak'taki Şii lider Sadr, yabancı misyonların hedef alınmamasını istedi - Son Dakika

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yabancı misyon temsilciliklerinin hedef alınmamasını isteyerek, bunun ülkeye bir yararı olmadığını söyledi.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'ı karanlık tünele sürükleyerek ülkedeki kültürel ve diplomatik misyonları hedef almanın hiçbir çıkarının olmadığını düşünüyorum. Bunu yapanlar Irak ve halkını tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması konusuna da değinen Sadr, bu durumun siyaset ve meclis yoluyla sonlandırılmasını istedi.

İngilizce eğitim verilen Necef'teki Amerikan Enstitüsü'nde gece yarısı patlama meydana gelmiş, patlamanın binaya yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği açıklanmıştı.

Başkent Bağdat'ta iki gün önce İngiliz diplomatların bulunduğu konvoy hedef alınmıştı. Başkentteki ABD Büyükelçiliğine de sık sık füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor.