Irak'taki Şii milis gruplardan İsrail'e hava saldırısı suçlaması
11 dakika önce
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii paramilis gruplar, pazar günü Suriye sınırına yakın bir noktada insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplar, pazar günü Suriye sınırına yakın bir noktada insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu.
Şii milis gruplar adına açıklama yapan, çatı yapısını Haşd-i Şabi'nin oluşturduğu örgüt, Suriye sınırına 15 kilometre mesafede pazar günü kimliği belirsiz iki hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 1 savaşçının hayatını kaybettiği, bir savaşçının da ağır yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:15
ABD Dışişleri Filistin'i "ülkeler ve bölgeler" listesinden çıkarmış Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin Son Dakika! Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor