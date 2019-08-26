Son Dakika Haberleri: Irak'taki Şii milis gruplardan İsrail'e hava saldırısı suçlaması
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Irak'taki Şii milis gruplardan İsrail'e hava saldırısı suçlaması

11 dakika önce

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii paramilis gruplar, pazar günü Suriye sınırına yakın bir noktada insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu

Irak'taki Şii milis gruplardan İsrail'e hava saldırısı suçlaması, System.String[]

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplar, pazar günü Suriye sınırına yakın bir noktada insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu.


Şii milis gruplar adına açıklama yapan, çatı yapısını Haşd-i Şabi'nin oluşturduğu örgüt, Suriye sınırına 15 kilometre mesafede pazar günü kimliği belirsiz iki hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 1 savaşçının hayatını kaybettiği, bir savaşçının da ağır yaralandığını duyurdu.

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İsrail, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:15 
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