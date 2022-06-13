Irak'taki Şii siyasi çatı kuruluş "hükümetin kurulması için diyaloğu sürdürdüğünü" açıkladı - Son Dakika
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Irak'taki Şii siyasi çatı kuruluş "hükümetin kurulması için diyaloğu sürdürdüğünü" açıkladı

13.06.2022 22:01
Irak'taki Şii siyasi çatı kuruluş "hükümetin kurulması için diyaloğu sürdürdüğünü" açıkladı

Irak'taki İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş "Koordinasyon Çerçevesi", hükümetin kurulması için ülkedeki siyasi güçlerle diyaloğa devam ettiğini duyurdu.

Irak'taki İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş "Koordinasyon Çerçevesi", hükümetin kurulması için ülkedeki siyasi güçlerle diyaloğa devam ettiğini duyurdu.

Koordinasyon Çerçevesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koordinasyon Çerçevesi, tüm siyasi güçlerle birlikte yürümeyi umut ediyor ancak Sadr blokunun istifa kararına da saygı duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Siyasi krizin çözümü için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini kaydeden oluşum, "ulusal hizmet hükümeti" kurulması için siyasi güçlerle diyalogların sürdürüldüğünü aktardı.

Sadr grubu istifa etmişti

Irak'ta geçen yıl ekimde yapılan genel seçimlerde Şii lider Mukteda Sadr'ın grubu, 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran'a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

İran destekli rakipleriyle ittifak oluşturmayacağını defalarca dile getiren Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için "Vatanı Kurtarma" isimli üçlü ittifak kurmuştu.

Bu ittifaka karşın hükümet kurma çalışmalarından sonuç alamayan Sadr, dün Meclisteki Sadr Hareketi milletvekillerine istifa çağrısında bulunmuş ve karşılık almıştı. Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de 73 vekilin istifasını kabul etmişti.

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Kaynak: AA

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

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