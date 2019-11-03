Son Dakika Haberleri: Irak'taki sivil itaatsizlik eylemleri genişliyor
Son Dakika Güncel Irak'taki sivil itaatsizlik eylemleri genişliyor

Irak'taki sivil itaatsizlik eylemleri genişliyor

6 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler, başlattıkları sivil itaatsizlik eylemi çerçevesinde ülkenin güneyindeki petrol kuyularına giden yolları trafiğe kapattı.

Irak'taki sivil itaatsizlik eylemleri genişliyor, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler, başlattıkları sivil itaatsizlik eylemi çerçevesinde ülkenin güneyindeki petrol kuyularına giden yolları trafiğe kapattı.

Iraklı aktivist Nasr el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüzlerce gösterici Misan vilayetinin Meşru bölgesinde bulunan petrol kuyularına giden ana yolu trafiğe kapattı. Ayrıca petrol şirket çalışanlarının işe gitmesini engelledi." ifadelerini kullandı.

Esedi, yol kapatmalarının başkent Bağdat ile Basra ve Zikar vilayetlerinde başlatılan sivil itaatsizlik eyleminin bir parçası olduğunu söyledi.

Irak'ın başka bir güney vilayeti olan Vasıt'taki bir başka aktivist Kerim Hatım da göstericilerin vilayet merkezinde yolları trafiğe kapattığını aktardı.

Bağdat ve diğer bazı vilayetlerdeki göstericiler, bu sabah yolları trafiğe kapattıklarını ve sivil itaatsizlik eylemine başladıklarını duyurmuştu.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:47:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki sivil itaatsizlik eylemleri genişliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]