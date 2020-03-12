Irak'taki Taci üssü saldırısında ölü sayısı 3, yaralı sayısı 12 olarak açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki Taci üssü saldırısında ölü sayısı 3, yaralı sayısı 12 olarak açıklandı - Son Dakika

Irak'taki Taci üssü saldırısında ölü sayısı 3, yaralı sayısı 12 olarak açıklandı

1 saat önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Irak'taki Taci üssü saldırısında ölü sayısı 3, yaralı sayısı 12 olarak açıklandı, System.String[]

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "3 koalisyon personeli 11 Mart'ta Taci kampına yapılan roket saldırısında hayatını kaybetti. Personelden 12 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Üsse 18 adet 107mm katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Taci kampının birkaç mil ötesinde roketlerin fırlatıldığı kamyoneti bulduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
03:42 Kocaeli'de bir kişi bıçaklanarak yaralandı
03:27 Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda
03:10 Yemen'deki koalisyon güçleri, Güney Geçiş Konseyi yetkililerinin Aden'e dönmesine izin vermiyor
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'taki Taci üssü saldırısında ölü sayısı 3, yaralı sayısı 12 olarak açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]