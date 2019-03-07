Irak'taki Terör Saldırısını Şiddetle Lanetliyoruz"

Türkiye, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında dün yapılan terör saldırısını "şiddetle lanetlediğini" belirterek, bölgedeki Türkmenlere ve Irak halkına taziyelerini iletti.

Türkiye, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında dün yapılan terör saldırısını "şiddetle lanetlediğini" belirterek, bölgedeki Türkmenlere ve Irak halkına taziyelerini iletti.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısında 5 Türkmen güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve 30 Türkmen güvenlik görevlisinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tüm Türkmen kardeşlerimize ve dost Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."



Terör örgütü DEAŞ, Haşdi Şabi Tuzhurmatu gücüne dün saldırı düzenlemişti. Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensupları, Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kalmıştı.

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