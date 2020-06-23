- Irak'taki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

- Irak'taki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

- Irak'taki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Irak'ın Kerbala kentindeki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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