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Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL
6 saat önce
Türk Kızılayı Irak Delagasyonu ekibi, Erbil kentindeki Türk Kızılayı ofisinde Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Türk Kızılayı Irak Delagasyonu ekibi, Erbil kentindeki Türk Kızılayı ofisinde Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Kızılay çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
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