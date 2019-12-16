Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERBİL - Son Dakika

Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL

6 saat önce

Türk Kızılayı Irak Delagasyonu ekibi, Erbil kentindeki Türk Kızılayı ofisinde Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Kızılayı Irak Delagasyonu ekibi, Erbil kentindeki Türk Kızılayı ofisinde Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Kızılay çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - ERBİL

Türk Kızılayı, Kızılay, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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