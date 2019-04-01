Son Dakika Haberleri: Irak'taki Türk Okulu Öğrencileri Osmanlı Mutfağını Tanıttı

Irak'taki Türk Okulu Öğrencileri Osmanlı Mutfağını Tanıttı

1 saat önce

Irak Eğitim Bakanlığına bağlı Türkçe eğitim veren okullar tarafından düzenlenen sağlıklı beslenmeye teşvik etkinliği kapsamında Osmanlı mutfağı tanıtıldı.

Irak'taki Türk Okulu Öğrencileri Osmanlı Mutfağını Tanıttı, System.String[]
Irak Eğitim Bakanlığına bağlı Türkçe eğitim veren okullar tarafından düzenlenen sağlıklı beslenmeye teşvik etkinliği kapsamında Osmanlı mutfağı tanıtıldı.

Kerkük kent merkezindeki Barış Kız Lisesi'nde düzenlenen ve 24 lisenin katıldığı etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Yemekler arasında en yoğun ilgi Osmanlı mutfağına gösterildi.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı Hazım Dakuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı beslenmeye teşvik etkinliği kapsamında öğrenciler tarafından Osmanlı mutfağının tanıtıldığını belirtti.

Bu etkinliğin, öğrencilere sağlıklı besin tüketmeyi ve kahvaltı alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğini söyleyen Dakuklu, öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin yanı sıra etkinlikte bölge ülkelerinin yemek kültürüne de yer verildiğini aktardı.

Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullar tarafından bu çalışmaların yapılmasını teşvik ettiklerini belirten Kerkük Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Zehra Kırdar da Osmanlı mutfağına ilginin büyük olmasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Osmanlı mutfağının zenginliğini katılımcılara aktarmak istediklerini dile getiren Barış Kız Lisesi öğrencilerinden Nurulhüda Müeyyed de zeytin yağlı sarma, içli köfte, saray sarması ve Osmanlı çorbaları gibi yemek çeşitlerini katılımcıların beğenisine sunduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:53 Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel
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